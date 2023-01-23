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Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Maçkolik halka arz sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. 19-20 Ocak’ta talep toplayan Maçkolik A.Ş. halka arz oldu. 8,5 milyon lot hisse halka arz eden Maçkolik, 38 liralık sabit bir fiyatla çıktı. Yatırımcılar Maçkolik halka arz sonuçlarınin ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladılar. İşte Maçkolik halka arz sonuçları ile ilgili detaylar...

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  • Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz ne zaman sonuçlanır, kaç lot verdi?

    Dijital spor platformu Maçkolik halka arz edildi. Maçkolik A.Ş. talep toplaması 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Talep toplama işleminin ardından gözler Maçkolik halka arz sonuçlarına çevrildi. İşte Maçkolik halka arz sonuçları ile ilgili bilgiler haberimizde...
  • Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz ne zaman sonuçlanır, kaç lot verdi?

    MAÇKOLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Maçkolik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Maçkolik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 
  • Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz ne zaman sonuçlanır, kaç lot verdi?

    MAÇKOLİK'TE HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 323 MİLYON TL

    BloombergHT'nin haberine göre; 2023'te halka arzlara yoğun yatırımcı ilgisi görülürken, halka açılan şirketlere yenileri ekleniyor.

    Son olarak yatırımcıya sunulan Maçkolik'in halka arz büyüklüğünün 323 milyon TL olduğu açıklandı.Maçkolik'in halka arz büyüklüğünün 323 milyon TL olduğu açıklandı.

    İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maçkolik halka arzında 38 TL fiyattan 8,5 milyon adet hisse satıldı.
  • Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Maçkolik halka arz ne zaman sonuçlanır, kaç lot verdi?

    Halka arza sunulan hisselerin %39’u yurtiçi bireysel, %40’ı yurtiçi kurumsal, %20’si yurtdışı kurumsal yatırımcıya, %1’i şirket çalışanlarına dağıtıldı.

    Açıklamaya göre, şirket çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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