MAÇKOLİK'TE HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 323 MİLYON TL

BloombergHT'nin haberine göre; 2023'te halka arzlara yoğun yatırımcı ilgisi görülürken, halka açılan şirketlere yenileri ekleniyor.

Son olarak yatırımcıya sunulan Maçkolik'in halka arz büyüklüğünün 323 milyon TL olduğu açıklandı.Maçkolik'in halka arz büyüklüğünün 323 milyon TL olduğu açıklandı.

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maçkolik halka arzında 38 TL fiyattan 8,5 milyon adet hisse satıldı.