        Macron'dan Şampiyonlar Ligi kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki | Dış Haberler

        Macron'dan Şampiyonlar Ligi kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanmasının ardından başkent Paris ve 70 şehirdeki kutlamalarda yaşanan şiddet sahnelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 01:33
        Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak şampiyon olan Fransız takımı Paris Saint-Germain (PSG) oyuncularını başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladı.

        Fransa Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, dünkü kutlamalarda çıkan olaylara değinerek, "Paris ve diğer kentlerde gecenin büyük bir kısmında kabul edilemez şiddet sahneleri gördük, buna alışmamızı istemiyorum." dedi.

        Macron, kutlamalar kapsamında söz konusu "tarifsiz" olaylar karşısında görevli olan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ve tüm ekiplere teşekkür ederek, "Bu futbol değil, bu spor değil, bu sevdiğimiz şey değil. Yakalanan herkese karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz, bıktık." şeklinde konuştu.

        BAŞKENT PARİS VE 70 ŞEHİRDE OLAYLAR ÇIKTI

        Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, PSG takımının geçit töreni düzenlediği Paris'teki Champs-de-Mars alanı yakınlarında taraftarlar ile polis arasında olay çıktı. Polis, dağıtmak için kovaladığı taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.

        Öte yandan, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tanıtması beklenen Parc des Princes stadının etrafında gerilim yükseldi. Bileti olmayan bazı taraftarlar stada ulaşmak için giriş noktalarını zorlarken, polis duruma müdahale etti.

        PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 30 Mayıs'ta İngiliz Arsenal takımını geçerek şampiyon olmuştu. Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken, 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı.

        Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken, Paris'te polis ile taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Nunez, çıkan olaylarda ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

