Fransa'da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, dün ülkenin birçok kentinde yapılan gösterilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağı duyuruldu. LCI kanalına konuşan Griveaux, açıklamanın net tarihi ve içeriğiyle ilgili bir bilgilendirme yapmadı.

Fransa'da sene başından bu yana akaryakıta gelen zamlar nedeniyle 17 Kasım'da protestolar düzenlenmiş, sonrasında bu protestolar yayılarak devam etmişti. Fransa sokaklarını esir alan kitlesel gösterilerin ardından, Macron hükümeti geri adım atmak zorunda kalarak gelecek yıl akaryakıta getirilmesi planlanan vergilerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Macron hükümetinin geri adım atmasına rağmen, Sarı Yelekliler dün de Fransa sokaklarını dolmurmuş ve çıkan olaylarda 100'ün üzerinde kişi yaralanmış, 1700'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

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