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        Haberler Dünya Macron'un Filistin kararı Fransız siyasetini böldü: Soldan destek, sağdan eleştiri | Dış Haberler

        Macron'un Filistin kararı Fransız siyasetini böldü: Soldan destek, sağdan eleştiri

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından Fransız solcular, bu kararı "ahlaki zafer" olarak ilan ederken aşırı sağcılar ise "acele verilmiş" diye nitelendirerek eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:49
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        Macron'un Filistin kararı Fransız siyasetini böldü
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        Macron'un Filistin Devletini tanıyacağını açıklaması, Fransız basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinin manşetlerine taşıdığı karara siyasi sınıflardan da farkı tepkiler geldi.

        Siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını değerlendirdi.

        Sağcılar: "Aceleyle alınmış bu karar, siyasi ve ahlaki bir hata"

        Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella, bu kararın hükümet tarafından “aceleyle alınmış” olduğunu savunarak, bunun Hamas'a "umulmadık meşruiyet" kazandıracağını ileri sürdü.

        Bardella, Macron'un bu kararı "içten adalet ve barış arayışından ziyade siyasi sebeplerle aldığını" iddia etti.

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        RN’nin cumhurbaşkanı seçimleri için aday gösterdiği Marine Le Pen de karara tepki göstererek, "Filistin Devletini tanımak, bir terör devleti olarak Hamas devletini tanımaktır." yorumunda bulundu.

        Le Pen, kararın "siyasi ve ahlaki bir hata" olduğunu savundu.

        Solcular: "Geç kalınmış bu karar, İsrail’e yaptırımlarla birlikte uygulanmalı"

        Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Macron'un Filistin Devletini tanıma kararını "gecikmeli" bulsa da bunun "ahlaki bir zafer" olduğunu belirtti.

        Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda Macron’un bu kararı resmi şekilde eylülde duyuracak olmasını eleştirerek, "Neden şimdi değil de eylülde? Peki (İsrail’e) silah ambargosu? (İsrail ile) İşbirliği anlaşmasının feshedilmesi ne olacak?" diye sordu.

        Gazze’deki soykırımın derhal sona erdirilmesi için çağrısı yapan Melenchon, (Binyamin) Netanyahu ve hükümetinin işlediği suçlara karşı açık ve acil şekilde kararlılık sergilenmesini istedi.

        Çevrecilerin lideri Marine Tondelier de eylülde resmi olarak ilan edilecek kararın "sürmekte olan soykırımın kurbanı Gazzelilere yardımcı olmasını" umduğunu vurguladı.

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        Fransız Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel da "Filistin halkını korumak için harekete geçme vakti geldi! (Filistin Devletini tanımayı) Derhal yapsın! Barış beklemez." ifadeleri ile Macron'un kararını desteklediğini dile getirdi.

        Solcu ittifakın en büyük partilerinden Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Oliver Faure da kararı memnuniyetle karşıladı ancak soykırım sürdüğü müddetçe İsrail’e karşı yaptırımlarla birlikte uygulanmasını istedi.

        Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail’e yaptırımlar konusunda da icraate geçmesi gerektiğini vurgulayan Faure, İsrail hükümetine baskı uygulanmasını istedi.

        Macron, eylülde Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını ilan edecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün X hesabındaki paylaşımında Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını duyurmuştu.

        Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı almasına ABD ve İsrail'den sert tepkiler gelirken Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda memnuniyetle karşılamıştı.

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