Yeni Furiosa Anya Taylor-Joy

İlk olarak 1979 yılında beyazperdeye gelen 'Mad Max' serisinin uzun süredir beklenen yeni filminin kadrosu belli oldu. 2015 yılında 400 milyon dolara yakın hasılat eldre eden ve 6 dalda Oscar kazanan Mad Max-Fury Road filminde Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini anlatacak olan film için usta yönetmen George Miler bir kez daha kamera arkasına geçecek.
Yeni filmde Furiosa'yı 'Split', 'Glass', 'Emma' gibi filmlerle adını duyuran genç oyuncu Anya Taylor-Joy canlandıracak. Filmde rol alacak diğer isimler ise 'Yenilmezler'in Thor'u Chris Hemsworth ile 'Watchmen' dizisiyle büyük çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II oldu.
Yönetmen George Miller, Furoisa'nın öyküsünün yapımı 15 yıl süren Mad Max-Fury Road'ın çekimlerine başlanmadan önce oluşturulduğunu açıklamıştı: "Furiosa oldukça ilgi çekici bir karakter. Fury Road'da sadece bazı şeyleri ima ettik. Onun öyküsünü anlatmak harika olacak."
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