Yeni Furiosa Anya Taylor-Joy 0:00 / 0:00



İlk olarak 1979 yılında beyazperdeye gelen 'Mad Max' serisinin uzun süredir beklenen yeni filminin kadrosu belli oldu. 2015 yılında 400 milyon dolara yakın hasılat eldre eden ve 6 dalda Oscar kazanan Mad Max-Fury Road filminde Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini anlatacak olan film için usta yönetmen George Miler bir kez daha kamera arkasına geçecek.

Anya Taylor-Joy

Yeni filmde Furiosa'yı 'Split', 'Glass', 'Emma' gibi filmlerle adını duyuran genç oyuncu Anya Taylor-Joy canlandıracak. Filmde rol alacak diğer isimler ise 'Yenilmezler'in Thor'u Chris Hemsworth ile 'Watchmen' dizisiyle büyük çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II oldu.

Mad Max-Fury Road'da Tom Hardy ve Chralize Theron başrolleri paylaşmıştı.

Yönetmen George Miller, Furoisa'nın öyküsünün yapımı 15 yıl süren Mad Max-Fury Road'ın çekimlerine başlanmadan önce oluşturulduğunu açıklamıştı: "Furiosa oldukça ilgi çekici bir karakter. Fury Road'da sadece bazı şeyleri ima ettik. Onun öyküsünü anlatmak harika olacak."