Mad Max Öfkeli Yollar filmi oyuncuları kimler? Mad Max Öfkeli Yollar filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Bilim kurgu ve Fantastik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR FİLMİ KONUSU

Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy),eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır. Bölgenin su ve benzin gibi kaynaklarını elinde tutan hükümdar Ölümsüz Joe'nin bölgesinde kan torbası olarak tutulan Max, her an kaçış için fırsat kollamaktadır.

Ölümsüz Joe'nin emriyle benzin ikmali için göreve çıkan İmparatoriçe Furiosa (Charlize Theron),belirlenen rotasından çıkınca Ölümsüz Joe ve adamları bir sorun olduğunu anlar. Kısa sürede Joe, eşlerinin Furiosa tarafından kaçırıldığını öğrenecek ve Savaş Çocukları ile birlikte Furiosa'nın peşine düşecektir. Kan torbası olarak bir aracın önüne bağlanan Max da ister istemez bu kovalamacaya katılır.

Kimyasal bir çöl fırtınasının ardından zincirlerinden kurtulan Çılgın Max, Furiosa ile yanındaki eşleri esiri olarak alacak, kısa süreli çıkar ilişkisi yerini dostluğa bırakacaktır. Yeşil Diyarları arayan Furiosa, en sonunda kendi halkını bulacak ancak geride artık yeşil hiçbir şeyin kalmadığını öğrendiğinde umudunu kaybetme noktasına gelecektir. Çılgın Max'ın planı ise geri dönüp, peşlerindeki tiran Joe'yi atlatarak onun sahip olduğu kaynakları ele geçirmektir.

MAD MAX ÖFKELİ YOLLAR OYUNCULARI

Orjinal Adı: Mad Max: Fury Road

Yönetmen: George Miller,

Oyuncular: Tom Hardy , Charlize Theron , Nicholas Hoult , Hugh Keays-Byrne

Türü: Macera, bilim kurgu

Yapım Yılı: 2015 - Avustralya, ABD