"Madagaskar'ın Türkiye'ye dair olumlu izlenimleri Türk yatırımları için büyük fırsat"

AA

Bakkalbaşı, başkent Antananarivo'daki görevine tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği bir döneme denk gelen şubat ayında başladığını belirterek Madagaskar'a dair izlenimlerini ve Türkiye'nin adadaki varlığını AA muhabirine anlattı.

Madagaskar'da kayıtlı 80 civarında Türk vatandaşı bulunduğunu aktaran Bakkalbaşı, bunlardan 31'inin Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Tanzanya aktarmalı yurda döneceğini kaydetti.

Büyükelçi Bakkalbaşı, "Dünyanın her yerinden zorda kalan vatandaşlarını tahliye eden çok az ülke var. Türkiye çok büyük bir iş başarıyor." yorumunu yaptı.

- Türk STK'lerin yardımları Madagaskarlı yoksullara ulaşıyor

Türk şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının bu Afrika ülkesinde az da olsa varlık gösterdiğini söyleyen Bakkalbaşı, geçen hafta Madagaskar Sünni Müslümanlar Birliği aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfının ramazan yardımı paketlerini 700 aileye ulaştırdıklarını ifade etti.

Bakkalbaşı, eşi vefat etmiş yetim çocuğu olan kadınlara öncelik verildiğini belirterek "TDV'nin yardım faaliyetini görüntüleyen ulusal televizyona verdiğimiz mülakat yerel dil Malgaşçaya çevrildi, bu sayede Türkiye'nin uzattığı yardım eli Madagaskar'ın her yerinde duyuldu." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yardımların gerçekleştirilmesinde büyük zorluklar çekildiğini belirten Bakkalbaşı, Fransa'da faaliyet gösteren DİTİB ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının gelecek aylarda 1000'den fazla aileye yardım ulaştıracağını ifade etti.

- Başkentin elektrik enerjisi ihtiyacının üçte birini Türk şirket karşılıyor

Bakkalbaşı, başkentin elektrik enerjisi ihtiyacının üçte birini karşılayan bir elektrik santrali işleten Aksa Enerji şirketinin Türkiye'yi adada temsil eden en büyük ticari kuruluş olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelin çok altında, sadece 80 milyon dolar civarında olduğunu belirten Büyükelçi Bakkalbaşı, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya güven mektubunun sunmasının hemen ardından Kovid-19 salgınının patlak verdiğini dile getirdi.

Büyükelçi, "Salgından hemen önce görüşebildiğim tüm kabine üyeleri, başbakan ve bakanların çoğu hükümetin birtakım altyapı projelerine girişme isteğinden bahsettiler. Türk inşaat ve altyapı şirketleri ileride Madagaskar'da önemli yatırımlar üstlenebilir." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin, başkenti yeniden yapılandırma planı olduğunu kaydeden Bakkalbaşı, Madagaskar genelinde özellikle yol ve altyapı projelerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

- "Madagaskarlı yetkililer Türkiye'yi iyi tanıyor"

Büyükelçi, Madagaskar Cumhurbaşkanı'nın başkentte konut, özellikle sosyal konut projelerine ciddi ihtiyaç olduğunu söylediğini ve kendisinin de Türk firmalarının inşaat ve altyapı projelerinde ne kadar tecrübeli olduğunu anlattığını aktardı.

Bakkalbaşı, "Madagaskar yönetiminin Türkiye hakkında hem geniş bilgi, hem de olumlu bakışa sahip olduğunu gözlemledim. Antananarivo makamlarına önümüzdeki dönem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile ilgili bilgi verdim şifahi olarak. Bu dönemi atlatırsak yatırımları ve ticareti artırma konuları daha da somutlaşacak." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, "Madagaskar'ın Türkiye'ye dair olumlu izlenimleri Türk yatırımları için büyük fırsat olacaktır." dedi.

Ülkedeki altyapı yetersizlikleri giderildiği takdirde, Madagaskar'ın yüksek bir turizm potansiyeli olduğuna dikkati çeken Antananarivo Büyükelçisi, büyük bir ülke olmasına rağmen şu an yılda 250-300 bin civarında turist ağırladığını ifade etti.

- "Madagaskar hükümeti Covid Organics'e güveniyor"

Büyükelçi Bakkalbaşı, başkent Antananarivo'da yoksulluğun hüküm sürdüğünü, yönetimin bu nedenle kısmi sokağa çıkma yasağı dahi uygulamakta zorlandığını belirtti.

Salgının son günlerde hızla arttığını, resmi verilere göre henüz kimsenin ölmemesinin önemli ve umut verici olduğuna dikkati çeken Bakkalbaşı, hükümetin Madagaskarlı bilim insanlarının Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel karışım Covid Organics'e çok güvendiğini dile getirdi.

Bakkalbaşı, "Covid Organics adlı bitkisel karışımının bağışıklığı güçlendirdiği kesin. Cumhurbaşkanı ve hükümet karışıma o kadar güveniyor ki Afrika'da isteyen birçok ülkeye hibe ettiler." diye konuştu.