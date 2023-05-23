Savcı Hans Christian Wolters, Praia da Luz'da ortadan kaybolmasının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen dün gece Portekiz televizyonunda yaptığı açıklamada, Madeleine'in öldürüldüğünden 'emin' olduğunu ve bunu 45 yaşındaki Brueckner'in yaptığını söylemişti.