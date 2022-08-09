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Haberler Enerji Madencilik Maden sektöründen 7 ayda 4 milyar dolar ihracat
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Maden sektöründe ihracat yılın ilk 7 ayında 4 milyar dolara dayandı

Maden sektörü bu yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,92 artışla 3,85 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Maden sektöründen 7 ayda 4 milyar dolar ihracat
Maden sektöründen 7 ayda 4 milyar dolar ihracat
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AA

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) açıklamasına göre, temmuzda aylık bazda ihracat ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 3,11 artışla 491,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ürün grubu bazında metalik cevherler yüzde 14,03 artışla ilk sırada, ikinci sırada yüzde 2,94 artışla doğal taşlar, üçüncü sırada ise yüzde 33,83’lük artışla endüstriyel mineraller yer aldı.

7 aylık dönemde blok doğal taş ihracatında yüzde 21,15’lik düşüş yaşanırken işlenmiş doğal taş ihracatında yüzde 19,30’luk artış yaşandı. Toplam doğal taş ihracatında yüzde 2,94'lük artış görüldü.

Maden sektörünün ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke, geçen yılın aynı ayına göre değer ve miktar bazında düşüş yaşansa da 829,5 milyon dolarla Çin oldu. Çin'i, miktar bazında yüzde 6,38 düşüş, değer bazında yüzde 18,39 artışla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, Bulgaristan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,57’lik artış, 251,7 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Doğal taş grubunda ise yedi aylık dönemde en çok ihracat, 295,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. Çin, 242,3 milyon dolarla ikinci, Hindistan 67 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

- "Küresel sorunlar gelecek dönemde ihracatın seyrinin nasıl olacağını belirleyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Vedat Öksüz, temmuz ayında metalik cevherlerde miktar bazında yüzde 33,02 gibi yüksek oranda düşüş yaşandığını ifade etti.

Öksüz, "Her ne kadar parasal değer bazında 7 aylık dönemde yüzde 14,03'lük bir artış olsa da aşağı doğru seyreden talep ve birim fiyatlar, önümüzdeki aylarda bu mal gurubu bazında ihracat rakamlarımızı geriye götürebilir." ifadelerine yer verdi.

Doğal taşta, işlenmiş ürünlerin payındaki artışın, bu yıl da devam ettiğini kaydeden Öksüz, "Çin’in 'Sıfır Covid' tolerans uygulamasından kaynaklı olarak Çinli firmaların temsilcilerinin ülkemize gelememesi, doğal taş blok pazarındaki en büyük alıcımıza olan ihracat rakamlarına ciddi manada negatif etki yapıyor. Sektör, bu açığı işlenmiş mermer ihracatımızdaki artış ile pozitif yöne çevirmeyi başarmış." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel sorunların gelecek dönemde ihracatın seyrinin nasıl olacağını belirleyeceğini ifade eden Öksüz, "Kovid-19'un etkilerinin azaldığı bu dönemde, Amerika ile Çin arasında Tayvan ekseninde oluşan yeni gerilimler, Rusya’nın doğal gazda vanayı elinde tutmasından kaynaklı yakın dönemde enerji fiyatlarında beklenen artışlar, Avrupa’nın ortasında Sırbistan-Kosova gerilimi ve Amerika'da ekonomik durgunluk beklentileri, gelecek dönemde ihracatımızın seyrinin nasıl olacağını belirleyecektir." açıklamasını yaptı.

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