Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Madonna'dan artistik buz patencisi Amber Glenn'e sürpriz mesaj

        Madonna'dan artistik buz patencisine sürpriz mesaj

        Madonna, Kış Olimpiyatları'nda kendi şarkısı eşliğinde gösteri yapan patenci Amber Glenn'e, "Git ve o altını al" diye mesaj gönderdi. Sonuç hayal kırıklığı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madonna'dan sürpriz mesaj
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li artistik buz pateni sporcusu Amber Glenn, İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nda gösterisini, Madonna'nın 'Like a Prayer' şarkısıyla yaptı.

        Gösterisiyle artistik buz pateni takım yarışmasında altın madalya kazanan 26 yaşındaki patenci, gösteri sonrası Madonna'dan özel bir mesaj aldı.

        'Popun Kraliçesi' lakaplı şarkıcı, Glenn'e videolu mesajında "İnanılmaz bir patencisin, çok güçlüsün, çok güzelsin, çok cesursun" diye seslendi. Madonna ayrıca, “Kazanmayacağını hayal bile edemiyorum. Bu yüzden sadece iyi şanslar dilemek istiyorum. Git ve o altını al” ifadesini kullandı.

        Videoyu izlerken duygulanan Glenn, "Umarım şarkının hakkını verebilirim" dedi. Dün kadınlar kısa programında gösterisini sergileyen patenci, yarışı 13'üncü sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Şubat 2026 (ABD İran'a İsrail'i Mi Saldırtacak?)

        Ortak raporda umut hakkı olacak mı? DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti. Kredi kartı limitinde kademeli düşüş. Meyve - Sebze fiyatlarında son durum ne? SDG ne zaman oruduya entegre olacak? Hürmüz Boğazı neden önemli? Durdona dehşet evine neden gitti? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Madonna
        #Amber Glenn
        #buz pateni
        #kış olimpiyatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!
        Derede sürüklendiler, kendi imkanlarıyla kurtuldular!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"