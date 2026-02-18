ABD'li artistik buz pateni sporcusu Amber Glenn, İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nda gösterisini, Madonna'nın 'Like a Prayer' şarkısıyla yaptı.

Gösterisiyle artistik buz pateni takım yarışmasında altın madalya kazanan 26 yaşındaki patenci, gösteri sonrası Madonna'dan özel bir mesaj aldı.

'Popun Kraliçesi' lakaplı şarkıcı, Glenn'e videolu mesajında "İnanılmaz bir patencisin, çok güçlüsün, çok güzelsin, çok cesursun" diye seslendi. Madonna ayrıca, “Kazanmayacağını hayal bile edemiyorum. Bu yüzden sadece iyi şanslar dilemek istiyorum. Git ve o altını al” ifadesini kullandı.

Videoyu izlerken duygulanan Glenn, "Umarım şarkının hakkını verebilirim" dedi. Dün kadınlar kısa programında gösterisini sergileyen patenci, yarışı 13'üncü sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.