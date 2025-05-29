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        Haberler Dünyadan Madonna, gece yarısı müzeyi ziyaret etti - magazin haberleri

        Madonna, gece yarısı müzeyi ziyaret etti

        Madonna, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ne gece yarısı ziyaretiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:54
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        Gece yarısı müze açtırdı
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        Madonna, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ne yaptığı özel ziyaretle dikkatleri üzerine çekti. 66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', Met Gala günü açılışı yapılan 'Superfine: Tailoring Black Style' sergisini gezdi. Ünlü yıldız, müzede dolaşırken çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

        Madonna, beyaz fırfırlı kenarlı bir gömleğin üzerine giydiği siyah beyaz çizgili yelek, yırtık paçalı pantolon, bağcıklı bot ve şapkadan oluşan ilginç stiliyle sergiyi gezdi.

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        Madonna, Instagram gönderisinin altına; "Sonunda 5. Cadde'deki 18'nci yüzyıldan kalma bir mücevher kutusu olan yeni Frick koleksiyonunu görme şansı yakaladım. Özellikle Rembrandt'a düşkünüm. SuperFine Tailoring Black Style sergisini görmek için müzeye koştum! Ne güzel! Kalabalıklar olmadan görmek çok güzel. Sergiyi hazırlayan herkesi tebrik ederim" diye yazdı.

        'Superfine: Tailoring Black Style' sergisi, üç yüz yıl boyunca siyahilerin modasının kültürel ve tarihsel bir incelemesini sunuyor. Sergide; Grace Wales Bonner, Ozwald Boateng, Labrum London, Botter, Telfar, Jeffrey Banks, Luar, Willy Chavarria, Balmain’in Olivier Rousteing, Fear of God gibi 40 çağdaş siyahi tasarımcının görünümleri yer alıyor. Sergi, 26 Ekim'e kadar gezilebilecek.

        Bu yılki Met Gala'ya siyahi modası konseptine uygun gitmesi beklenen davetliler arasında Madonna da vardı. Ünlü şarkıcı, kırmızı halıda modacı Haider Ackermann tarafından tasarlanan krem ​​rengi ipek takım elbise giymişti.

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        #Madonna
        #müze
        #Metropolitan sanat müzesi
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