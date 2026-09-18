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        Haberler Magazin Ahmet Çiçek'e eski eşi Deniz Çelebi'den suç duyurusu

        Ahmet Çiçek'e eski eşi Deniz Çelebi'den suç duyurusu

        Ünlü işletmeci Ahmet Çiçek'in sosyal medyada eş adayı arayıp yeni ilişkisini ilan etmesi, eski eşi Deniz Çelebi'yi çileden çıkardı. Çocuklarının akran zorbalığına uğradığını belirten Çelebi, suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        Eski eşi suç duyurusunda bulundu

        Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarla yeniden dünyaevine girmek istediğini açıklayan Midyeci Ahmet Çiçek, eş adayında aradığı özellikleri sıralamıştı. Aile hayatı kurmak istediğini belirten Çiçek; seyahat etmeyi seven, çocukları seven ve köy hayatına ilgi duyan birini aradığını ifade etmişti.

        Sürecin ilerleyen aşamalarında ise aradığı aşkı bulduğunu duyuran Çiçek, sevgilisine yaptığı evlenme teklifi anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

        Yaşananlar Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi'nin tepkisini çekti. Çocuklarının bu paylaşımlar yüzünden akran zorbalığına uğradığını belirten Çelebi, suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattı.

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        "AHLAKSIZLIĞININ BEDELİNİ NİYE BENİM ÇOCUKLARIM ÖDESİN?"

        Show Haber'e konuşan Deniz Çelebi, eski eşinin hamleleri sonrasında çocuklarının olumsuz etkilendiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: Ahmet Çiçek denilen adam maalesef benim çocuklarımın babası. Onun ahlaksızlığının bedelini niye benim çocuklarım ödesin? Kızımın kafasında aile kavramı kalmadı.

        "KÖTÜ YORUMLAR KIZIMA GÖSTERİLEREK ZORBALANIYOR"

        Eski eşinin aradığı kriterlerde 'çocuk sevmesi' şartına yer vermesine tepki gösteren Çelebi, "Bu kriteri arıyorsun ama iki tane çocuğunu düşünmeden hareket ediyorsun. Yazıklar olsun sana! Paylaşımların altına gelen kötü yorumlar ne yazık ki benim kızıma gösterilerek zorbalanıyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuluyor" dedi.

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        #Ahmet Çiçek
        #Deniz Çelebi
        #Show Haber
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