Aleyna Tilki: Çocuk için evlenirim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent'in paylaştığı, Tuba Büyüküstün'ün ise konuk oyuncu olarak yer aldığı 'Soy' filminin galası gerçekleşti.

Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah ve Özge Özacar

"OYUNCULUK ÇOK ZOR"

Gecede yer alan ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Aleyna Tilki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmde en beğendiği karakterin Farah Zeynep Abdullah olduğunu söyleyen Tilki, "Hem filmi izlemek hem de Farah'ı görmek için geldim. Çok güzeldi" dedi. Oyunculuk konusunda kendisine teklifler geldiğini de açıklayan Tilki, oyunculuğun kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi. Daha önce bir dizi projesinde yer aldığını hatırlatan şarkıcı, "Oyunculuk bence çok zor. İki ayrı disiplin. Bir dizi çekmiştim biliyorsunuz, benim için çok zordu. Oyuncular için de uçaklara binmek, konsere gitmek, turne yapmak çok zor. Benim için de setler çok zor. İki farklı disiplin diyebilirim. O projeden sonra bir daha yanaşmadım" ifadelerini kullandı. Oyunculuğun aslında eğlenceli olduğunu da belirten Tilki, kendisine uygun bir proje gelmesi halinde değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.

Aleyna Tilki

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Aleyna Tilki, kendisine evlilik teklifleri geldiğini söyledi."Evlenmeyi düşünüyor musunuz, hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Yok, şu anda evlenmeyi düşünmüyorum" yanıtını veren Tilki, kariyerinin önceliği olduğunu belirterek "Önce bir global kariyer planım var. Kariyerimi devam ettireceğim" dedi.

Şarkıcı, daha sonra "Evlenirsem çocuk için evlenirim. Bebeğim olmasını istersem..." ifadelerini kullandı. Çocuk sahibi olması halinde nasıl bir anne olacağı sorulan Tilki, "Beni artık 10 yıldır tanıyorsunuz, bir düşünün, tahmin edin" diyerek esprili bir yanıt verdi. Kız mı erkek mi istediği sorusuna ise "Hiç bilmiyorum. Güzel olsun, sağlıklı olsun, kendi kafasına göre bir şey olsun" şeklinde cevap verdi.

Kendisinden evlilik beklendiğinin söylenmesi üzerine ise "Hiç sevgilimle beni el ele bile görmediniz, nasıl benden evlilik bekliyorsunuz?" diyen Tilki, hayatında henüz sevgilisinin olmadığını belirterek "Daha yeni bir randevu yapmayı öğreneceğim. randevuya çıkmayı öğreneceğim" ifadelerini kullandı. İdeal bir buluşmanın nasıl olacağı sorulan şarkıcı, "Kahve içebiliriz... Hiç biriyle el ele sokakta da yürümedim. Bunları deneyimleyeceğim. Çocuk adayı çok var" diye konuştu.

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Tilki, kriterlerinin yüksek olup olmadığı sorusuna ise "Yok, onun cevabını siz verin. Neden yanımda birini göremiyorsunuz?" diyerek karşılık verdi. Çocukluğu ve gençliği hakkında da konuşan Aleyna Tilki, çok erken yaşta ünlü olduğu için çocukluğunu yaşayamadığını ancak gençliğini doyasıya yaşadığını söyledi.

Albüm kamplarının kendisi için önemli olduğunu belirten Tilki, müzik üretirken yeni insanlarla tanışmanın ve sosyalleşmenin kendisine iyi geldiğini ifade etti. Türkiye'ye yeni katılan genç sanatçılar hakkında da konuşan Tilki, "Türkiye'nin ilk çocuk pop starıyım" diyerek kendisinden sonra kendi yaşlarında başarılı, dans eden ve yetenekli birçok ismin sektöre dahil olmasından memnun olduğunu söyledi.

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Kariyerine yönelik en büyük eleştirinin diskografisinin yeterince bilinmemesi olduğunu düşündüğünü belirten Tilki, "2016'dan beri bir bakın ne var!" diyerek geçmiş çalışmalarına dikkat çekti. Yeni albümü üzerinde çalıştığını söyleyen Aleyna Tilki, yaklaşık iki hafta sonra yurt dışından prodüktör arkadaşlarının İstanbul'a geleceğini ve birlikte çalışacaklarını da açıkladı.

Geceye babası Selçuk Borak ile katılan oyuncu Özge Borak, filmi değerlendirerek yapımın Türkiye’de yapılması zor bir türde olduğunu söyledi. Borak, "Çok güzel resimleri olan, çok güzel bir iş çıkarmışlar. Arkadaşlar da oyuncular da keza... Cuma günü yolu açık olsun" dedi.

Selçuk Borak ve kızı Özge Borak

BABASI ÜÇ HATFA ÖNCE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Oyuncu ayrıca yaklaşık üç hafta önce babasının evde merdivenlerden düşerek iki kat aşağı yuvarlandığını ve kazayı hafif atlattığını söyledi. Yaşanan kaza nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirten Borak, babasının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım Ünal' karakterine hayat veren Özge Borak, yoğun bir sezon geçirdiğini söyledi. Borak, şu anda dizi seti, tiyatro ve okulun aynı anda devam ettiğini belirtti.