Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer Bodrum'da

10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik dev bir operasyona imza attı. Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 şüpheli gözalt... Daha Fazla Göster Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik dev bir operasyona imza attı. Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı Daha Az Göster