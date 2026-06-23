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        Haberler Objektife Takılanlar Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer Bodrum'da - Magazin haberleri

        Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer Bodrum'da

        6'ncı kez baba olmaya hazırlanan iş insanı Ali Ağaoğlu ve 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer, Bodrum'daki teknelerinde görüntülendi. Yıldırımer'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        Bebek bekleyen çift Bodrum'da

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ali Ağaoğlu, yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer ile Bodrum Güllük’te demirledikleri teknede görüntülendi.

        Bebek heyecanı yaşayan çift, gün boyunca teknede vakit geçirerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        6'ncı kez baba olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu’nun neşeli tavırları dikkat çekerken, zaman zaman sohbet edip zaman zaman da güneşlenen çiftin oldukça mutlu olduğu gözlendi.

        Bige Yıldırımer’in belirginleşen karnı da dikkat çekti. Gün boyu teknede vakit geçiren çiftin sakin ve huzurlu anları fotoğraflara yansıdı.

        Öte yandan, Ali Ağaoğlu'nun dört farklı birlikteliğinden beş çocuğu ve beş torunu bulunuyor.

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        #Ali Ağaoğlu
        #Bige Yıldırımer
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