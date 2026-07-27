Alihan Aracı ile Elif Çalışkan nişanlandı

Alihan Aracı, bir süredir birlikte olduğu psikolog Elif Çalışkan ile ilişkilerini bir adım ileriye taşıma kararı aldı. Aracı ve Çalışkan, ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

"SENİ SEVİYORUM"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Aracı, "Sadece gülüşünü izleyebileceğimiz, birlikte yaşlanacağımız ve tekrar tekrar birbirimizi seçmeye devam edeceğimiz mümkün olduğunca çok yıl diliyorum. Her zaman burada olacağım. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.