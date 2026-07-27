Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alihan Aracı ile Elif Çalışkan nişanlandı

        Alihan Aracı ile Elif Çalışkan nişanlandı

        Oyuncu Alihan Aracı, psikolog sevgilisi Elif Çalışkan ile aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle yüzük taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 23:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Oyuncu Alihan Aracı nişanlandı

        Alihan Aracı, bir süredir birlikte olduğu psikolog Elif Çalışkan ile ilişkilerini bir adım ileriye taşıma kararı aldı. Aracı ve Çalışkan, ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

        "SENİ SEVİYORUM"

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Aracı, "Sadece gülüşünü izleyebileceğimiz, birlikte yaşlanacağımız ve tekrar tekrar birbirimizi seçmeye devam edeceğimiz mümkün olduğunca çok yıl diliyorum. Her zaman burada olacağım. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Havalimanı yolunda kaza

        İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        #Alihan Aracı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek