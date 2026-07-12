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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway: Çocuklarım Tom Holland'a benzesin

        Anne Hathaway: Çocuklarım Tom Holland'a benzesin

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Anne Hathaway, 'Odyssey' filmindeki rol arkadaşı Tom Holland'ı överken, "Tom tam rüya gibi bir evlat" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        "Çocuklarım ona benzesin"

        Anne Hathaway, yeni filmi 'Odyssey'de oğlunu canlandıran rol arkadaşı Tom Holland'a olan sevgisini yeni röportajında dile getirdi.

        43 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği yeni filmiyle ilgili konuşurken, Holland'a övgüler yağdırdı.

        “Gerçek hayatta bir anne olarak, tüm çocuklarımın ekrandaki çocuğum kadar harika olmalarını çok umuyorum” diyen Hathaway, “Tom tam rüya gibi bir evlat” ifadesini kullandı.

        Homeros'un destansı şiirinin yeni sinema uyarlamasında Hathaway, Penelope rolünde; Holland ise oğlu Telemakhos rolünde seyirci karşısına çıkıyor. Filmde bir diğer başrol oyuncusu Matt Damon da Truva Savaşı'ndan sonra eve dönmeye çalışan, Penelope'nin uzun zamandır ortada olmayan kocası Odysseus rolünde.

        Filmin kadrosunda Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya da var
        Filmin kadrosunda Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya da var

        Anne Hathaway, eşi Adam Shulman ile üçüncü çocuğunu bekliyor. 2012'de evlenen çiftin Jonathan (10) ve Jack (6) adında iki oğlu daha var. Hathaway, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu geçen ay sosyal medyadan duyurmuştu.

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        #Tom Holland
        #Anne Hathaway
        #Odyssey
        #Hamile
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