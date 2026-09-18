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        Haberler Magazin Ata Demirer'in yeni filmi 'Pervaneler' 8 Ocak'ta vizyonda

        Ata Demirer'in yeni filmi 'Pervaneler' 8 Ocak'ta vizyonda

        Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer alacağı BKM yapımı 'Pervaneler' filminin çekimleri 28 Eylül'de başlayacak. Filmin, 8 Ocak 2027'de sinemaseverlerle buluşması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        'Pervaneler' 8 Ocak'ta vizyonda

        BKM'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstleneceği filmin oyuncuları, çekimler öncesinde gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Prova sırasında oyuncuların buluşmasından renkli anlar da kameraya yansıdı.

        Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'in yanı sıra Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir ve Ozan Bengi yer alıyor.

        Demirer'in mizah anlayışı ve gözlem gücünü yeni bir hikayeyle beyaz perdeye taşıyacağı belirtilen film, gündelik hayattan karakterleri, sıcak mizahı ve samimi duyguları odağına alacak.

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        Filmin, 8 Ocak 2027'de sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

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        #Ata Demirer
        #pervaneler
        #film
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