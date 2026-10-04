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        Haberler Magazin 'Ateş' 9 Ekim'de sinemalarda

        'Ateş' 9 Ekim'de sinemalarda

        Savaş Satış'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 'Ateş', aksiyon ve dram türündeki yapısıyla 9 Ekim'de vizyona girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        'Ateş' 9 Ekim'de sinemalarda

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türk sinemasının aksiyon ve dram türündeki iddialı yapımlarından 'Ateş', 9 Ekim itibarıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, ağabeyinin şüpheli ölümü sonrasında büyük bir adalet mücadelesine girişen bir subayın hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

        KARANLIK SIRLAR VE DERİN BİR HESAPLAŞMA

        Özel Kuvvetler'de görev yapan Binbaşı Ateş'in hayatı, ağabeyi Başkomiser Ali'nin şehit edilmesiyle altüst olur. Olayın ardındaki karanlık yapıyı ve soru işaretlerini aydınlatmak için kolları sıvayan Ateş, gerçeğin peşine düşmesiyle birlikte hem mesleki hem de kişisel açıdan zorlu bir dönemece girer.

        Senaryosundaki güçlü psikolojik katmanlarla dikkat çeken yapım, izleyicileri sadece fiziksel bir çatışmaya değil, aynı zamanda adalet duygusu ile intikam arzusu arasındaki ince çizginin sorgulandığı vicdani bir yolculuğa çıkarıyor.

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        Savaş Satış'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 'Ateş'in oyuncu kadrosunda Bora Cengiz, Caner Erdem, Bahtiyar Engin, Ayşe Tunaboylu, Emrullah Çakay, Elçin Sonakın ve Can Güreler yer alıyor. Streamzy Film Yapım imzalı film, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle temposunu bir an olsun düşürmeden 9 Ekim'de Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girecek.

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        #film
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