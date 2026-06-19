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        Haberler Magazin Beren Saat albümü yayımlandı - Magazin haberleri

        Beren Saat'in albümü yayımlandı

        Beren Saat, tamamı İngilizce 6 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü 'Exuberance'ı yayımladı. Saat, albümünün çıkışıyla eş zamanlı olarak 'Honey Bee' klibini de paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:55 Güncelleme:
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        Yeni şarkısına yorum yağdı

        Beren Saat, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu "CapitaliZoo" adlı şarkısının ardından, müzik kariyerindeki ilk stüdyo albümünü çıkardı.

        Saat, 6 şarkılık 'Exuberance' isimli albümündeki ikinci klibini de 'Honey Bee' adlı şarkısına çekti. Klip, 24 saat içerisinde 500 binden fazla görüntüleme aldı.

        Saat'in performansını beğenenler olduğu kadar eleştirenler de vardı.

        Albümde ayrıca, 'Anyways', 'Horizon', 'Shero' ve 'Angel O'Clock' isimli şarkılar yer alıyor.

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        #beren saat
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