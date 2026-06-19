Beren Saat'in albümü yayımlandı
Beren Saat, tamamı İngilizce 6 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü 'Exuberance'ı yayımladı. Saat, albümünün çıkışıyla eş zamanlı olarak 'Honey Bee' klibini de paylaştı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 08:55 Güncelleme:
Beren Saat, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu "CapitaliZoo" adlı şarkısının ardından, müzik kariyerindeki ilk stüdyo albümünü çıkardı.
Saat, 6 şarkılık 'Exuberance' isimli albümündeki ikinci klibini de 'Honey Bee' adlı şarkısına çekti. Klip, 24 saat içerisinde 500 binden fazla görüntüleme aldı.
Saat'in performansını beğenenler olduğu kadar eleştirenler de vardı.
Albümde ayrıca, 'Anyways', 'Horizon', 'Shero' ve 'Angel O'Clock' isimli şarkılar yer alıyor.
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