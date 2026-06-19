Sigorta Sayfası - 17 Haziran 2026 (Sigorta Sektörü Yıla Nasıl Başladı?)

Savaş sigorta sektörünü nasıl etkiledi? Sigorta sektörü yıla nasıl başladı? Hayat sigortacalığı neden yaygın değil? Kasko fiyat artışı sınırlı mı kaldı? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı anlattı.