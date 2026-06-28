Courteney Cox ve Johnny McDaid 13 yılın ardından ayrıldı

Courteney Cox, 13 yıldır birlikte olduğu Snow Patrol grubunun solisti Johnny McDaid ile sessizce yollarını ayırdı. 2013'ten beri birlikte olan ve hatta kısa bir süre nişanlı kalan ünlü çiftin, 2025 yılının sonlarına doğru ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi.

62 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve 49 yaşındaki İrlandalı müzisyen, 13 yıllık ilişkileri boyunca ABD ve İngiltere arasında gidip geldi. Dostane bir şekilde ayrıldığı bildirilen çiftin bir arkadaşı, Mail on Sunday gazetesine verdiği demeçte, "Bu çirkin bir ayrılık değildi. Sadece farklı hayatlar yaşadıkları bir noktaya gelmişlerdi" dedi.

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Aynı kaynak, "Johnny, Courteney hakkında inanılmaz derecede olumlu konuşuyor. Çok derin bir ilişkileri vardı ve hâlâ son derece dostane bir şekilde görüşüyorlar. Çok iyi arkadaşlar ve birbirlerine çok değer veriyorlar" ifadesini kullandı.

Çift, ilk olarak ortak arkadaşları Ed Sheeran aracılığıyla tanıştı. McDaid, Sheeran ile 'Shape of You', 'Photograph' ve 'Galway Girl' gibi büyük hit şarkıların ortak yazarlığını yapmıştı.

Çift, birlikte olduktan kısa bir süre sonra nişanlı kalmış, ancak 2015'te ayrıldıktan sonra 2016'da tekrar bir araya gelmişti.

Cox, McDaid ile ilişkisinden önce 1999'dan 2013'e kadar aktör David Arquette ile evliydi ve bu evlilikten Coco adında bir kız çocuğu var.