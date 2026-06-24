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        Haberler Televizyon 'Dada Rota' bu hafta Adana'da

        'Dada Rota' bu hafta Adana'da

        SHOW TV'de ekranların neşeli, dinamik ve samimi yüzü Murat Dada'nın sunumuyla ekrana gelecek 'Dada Rota', izleyicileri Türkiye'nin en renkli köşelerine keyifli bir yolculuğa çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        'Dada Rota' bu hafta Adana'da

        'Dada Rota', ilk bölümünde; Adana'ya konuk oluyor. Murat Dada, kentin lezzetlerinin yanı sıra insan hikayeleriyle de izleyicinin içini ısıtacak bir atmosfer ekrana taşıyor.

        'Dada Rota', ilk bölümüyle pazar saat 18.20'de SHOW TV'de!

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