'Dada Rota' bu hafta Adana'da
SHOW TV'de ekranların neşeli, dinamik ve samimi yüzü Murat Dada'nın sunumuyla ekrana gelecek 'Dada Rota', izleyicileri Türkiye'nin en renkli köşelerine keyifli bir yolculuğa çıkarıyor
Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
'Dada Rota', ilk bölümünde; Adana'ya konuk oluyor. Murat Dada, kentin lezzetlerinin yanı sıra insan hikayeleriyle de izleyicinin içini ısıtacak bir atmosfer ekrana taşıyor.
'Dada Rota', ilk bölümüyle pazar saat 18.20'de SHOW TV'de!
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