Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah evlendi

Bruce Willis ve Demi Moore'un kızı Tallulah Willis, müzisyen Justin Acee ile evlendi. Çiftin düğünü, önceki gün ABD'nin Idaho eyaletindeki Sun Valley bölgesinde düzenlendi.

Hollywood'un bir dönem en ünlü çifti olan Willis ve Moore'un en küçük kızı Tallulah, düğününde Pierpaolo Piccioli tarafından tasarlanan özel bir gelinlik giydi.

Gelinliğin tamamlanmasının tam 712 saat sürdüğü, bunun 405 saatinin atölyedeki yapım ve tadilatlara ayrıldığı, sadece duvağın bile dokuz saatlik bir çalışma gerektirdiği öğrenildi.

Tallulah, Los Angeles'ta gelinliğinin son provalarındayken, yanında annesi Demi Moore da vardı. Prova anlarına ait fotoğraflar ve videolar, Vogue dergisinde yayımlandı.

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Tallulah Willis ve Justin Acee ikilisi, 2024 yılında nişanlandıklarını duyurmuştu.

32 yaşındaki Tallulah Willis'in 37 yaşında Rumer ve 35 yaşında Scout adlarında iki ablası var. Ablaları da düğün mekanına girişte objektiflere yansıdı.

Bruce Willis, 13 yıllık evliliğini 2000'de sonlandırdığı eski eşi Demi Moore’un ardından Emma Heming ile evlendi. 2009’dan bu yana evli olduğu Heming'den Mabel ve Evelyn adında iki küçük kızı daha bulunuyor.

Geçirdiği hastalık nedeniyle sinemayı bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in, kızı Tallulah'ın düğününe katılıp katılmadığı bilinmiyor.

Ailesinden ayrı bir evde 24 saat bakım gören oyuncuya 'frontal temporal demans' teşhisi konmuştu.