Derya Uluğ saçlarını kısalttı
Derya Uluğ, uzun yıllardır kullandığı saçlarını kısaltarak imajını yeniledi
Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:55 Güncelleme:
Müzisyen Asil Gök ile evlilik hazırlığı yapan Derya Uluğ, görünümünde değişikliğe gitti. Uzun süredir sarı renkli uzun saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, saçlarını kısalttı.
Yeni imajını ilk kez sahneye çıktığı sırada gösteren Uluğ, saçlarını kestirme kararını uzun süredir düşündüğünü belirtti. Daha kısa saçlarıyla hayranlarının karşısına çıkan şarkıcının yeni tarzı, sosyal medyada da ilgi gördü.
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