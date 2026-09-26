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        Haberler Magazin Derya Uluğ saçlarını kısalttı

        Derya Uluğ saçlarını kısalttı

        Derya Uluğ, uzun yıllardır kullandığı saçlarını kısaltarak imajını yeniledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        Derya Uluğ saçlarını kısalttı

        Müzisyen Asil Gök ile evlilik hazırlığı yapan Derya Uluğ, görünümünde değişikliğe gitti. Uzun süredir sarı renkli uzun saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, saçlarını kısalttı.

        Yeni imajını ilk kez sahneye çıktığı sırada gösteren Uluğ, saçlarını kestirme kararını uzun süredir düşündüğünü belirtti. Daha kısa saçlarıyla hayranlarının karşısına çıkan şarkıcının yeni tarzı, sosyal medyada da ilgi gördü.

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        #Derya Uluğ
        #Asil Gök
        #şarkıcı
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