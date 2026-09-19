Ezgi Mola eski eşiyle bir arada
Ezgi Mola, eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu Can ile görüntülendi
Giriş: 19 Eylül 2026 - 09:05 Güncelleme:
Oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2023'te evlenmiş, 2025'te ise boşanmıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Boşanma sonrasında oğulları Can için sık sık bir araya gelen çift, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Oğullarını parka götüren Mola ile Aksakallı daha sonra araçlarına binerek Bebek'ten ayrıldı.
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