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        Haberler Magazin Feyza Civelek: Bulutların üstünde 4000 metre!

        Feyza Civelek: Bulutların üstünde 4000 metre!

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, profesyonel eğitmen eşliğinde 4.000 metreden serbest atlayış gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Nilay' bulutların üstünde

        Feyza Civelek, heyecan dolu anlara imza attı. Adrenalin tutkusunu gökyüzüne taşıyan Civelek, profesyonel bir eğitmen eşliğinde tam 4.000 metreden serbest atlayış yaptı.

        Unutulmaz deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, gökyüzünde süzüldüğü o anları yayımladı.

        "PAHA BİÇİLEMEZDİ"

        Civelek, heyecanını "Gökyüzünün tadını çıkarmak paha biçilemezdi. Adrenalin, özgürlük ve sonsuz gurur" sözleriyle paylaştı.

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