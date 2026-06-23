Afra Saraçoğlu'nun deniz ve güneş molası
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, tatile çıktı. Saraçoğlu, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından tatiline dair paylaşımlar yaptı
Afra Saraçoğlu, yoğun geçen sezonun ardından yaz tatilinde dinlenerek yeni dönem öncesi enerji toplamaya devam ediyor.
Rotasını deniz ve güneşe çeviren ve gününün büyük bölümünü sahilde geçiren Saraçoğlu, siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti.
28 yaşındaki oyuncu, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınlayarak keyifli anlarına takipçilerini de ortak etti.
Öte yandan, Afra Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı gündeme gelmişti. İkili, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti.
Son olarak Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te görüntülenen Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının yeni ilişkisine dair sorularını, otomobilinin camını açmadan yaptığı net bir el işaretiyle doğrulamıştı.