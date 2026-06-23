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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'nun deniz ve güneş molası - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu'nun deniz ve güneş molası

        Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, tatile çıktı. Saraçoğlu, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından tatiline dair paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Afra Saraçoğlu, yoğun geçen sezonun ardından yaz tatilinde dinlenerek yeni dönem öncesi enerji toplamaya devam ediyor.

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        Rotasını deniz ve güneşe çeviren ve gününün büyük bölümünü sahilde geçiren Saraçoğlu, siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti.

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        28 yaşındaki oyuncu, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınlayarak keyifli anlarına takipçilerini de ortak etti.

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        Öte yandan, Afra Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı gündeme gelmişti. İkili, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti.

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        Son olarak Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te görüntülenen Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının yeni ilişkisine dair sorularını, otomobilinin camını açmadan yaptığı net bir el işaretiyle doğrulamıştı.

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