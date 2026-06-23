Afra Saraçoğlu'nun deniz ve güneş molası

Mucize Hayat - 20 Haziran 2026 (Çocuklarda İyi Uyku Beyin Sağlığını Nasıl Etkiler?)

Çocuklarda İyi Uyku Beyin Sağlığını Nasıl Etkiler? Çocuk beyninin gelişimi açısından ailelerin en büyük fırsatı nedir? Engin Çakar ile Mucize Hayat'ın konuğu; Prof. Dr. Serhat Güler ve Deniz Çelik oluyor.