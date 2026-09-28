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        Haberler Magazin Alina Boz, yaza böyle veda etti

        Alina Boz, yaza böyle veda etti

        Umut Evirgen ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan 5,5 aylık hamile Alina Boz, yaza veda ettiği anlara ait yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, ağustos ayında ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

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        İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Boz ve Evirgen, bebeklerinin kız olacağını açıklamıştı.

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        Hamilelik sürecinden zaman zaman kareler paylaşan Alina Boz, bu kez yaza veda ettiği fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu.

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        Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan 28 yaşındaki oyuncu, paylaşımında deniz ve güneşin tadını çıkardığı yaz günlerinden karelere yer verdi.

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        Boz, ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezuniyetine ait fotoğrafları da paylaştı.

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        Ünlü oyuncunun paylaşımları, takipçilerinden beğeni topladı.

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        #Alina Boz
        #umut evirgen
        #oyuncu
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