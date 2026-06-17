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        Haberler Magazin Almila Ada anne oluyor - Magazin haberleri

        Almila Ada anne oluyor

        Ünlü oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:17 Güncelleme:
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        Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandıran oyuncu Almila Ada ile İhsan Çilsal çiftinden müjdeli haber geldi.

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        31 yaşındaki oyuncu, anne olmaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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        Eşi ve evcil hayvanlarıyla birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Ada, gönderisine, "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" notunu düştü.

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        Oyuncunun paylaşımına Özge Ulusoy, Nazlı Senem Ünal, İclal Aydın, Pelin Uluksar, Sibil Çetinkaya ve Rojda Demirer'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim tebrik mesajları bıraktı.

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        #Almila Ada
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