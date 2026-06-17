Almila Ada anne oluyor
Ünlü oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu
Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:17 Güncelleme:
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Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandıran oyuncu Almila Ada ile İhsan Çilsal çiftinden müjdeli haber geldi.
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31 yaşındaki oyuncu, anne olmaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Eşi ve evcil hayvanlarıyla birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Ada, gönderisine, "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" notunu düştü.