Angelina Jolie, Ukrayna'da çocuklarla buluştu

"KÜÇÜK ÇOCUKLAR YERİN 3 KAT ALTINDA OKUMAYI ÖĞRENİYOR"

Jolie, "Harkiv, Rus sınırına yakın bir bölgede yer alıyor ve neredeyse her gün vuruluyor. Bu nedenle, sınıflar metro istasyonlarına inşa edilmiş. Diğer okullar da tamamen yer altında. Burada, küçük çocuklar yerin 3 kat altında okumayı öğreniyor" ifadelerini kullandı.