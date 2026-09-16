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        Haberler Magazin Angelina Jolie, Ukrayna'da çocuklarla buluştu

        Angelina Jolie, Ukrayna'da çocuklarla buluştu

        Angelina Jolie, Ukrayna'da okulları ziyaret ederek çocuklar, öğretmenler ve bölge halkıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu, metro istasyonları ile yeraltına kurulan sınıflarda eğitim gören çocukların yaşadıklarını paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'yı ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu ve sosyal medya hesabından izlenimlerini paylaştı.

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        Sivillere ve altyapıya yönelik Rus saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Jolie; Ukraynalı çocukların okula döndüğünü, öğrenciler, öğretmenler ve bölge halkıyla bir araya geldiğini belirtti.

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        "KÜÇÜK ÇOCUKLAR YERİN 3 KAT ALTINDA OKUMAYI ÖĞRENİYOR"

        Jolie, "Harkiv, Rus sınırına yakın bir bölgede yer alıyor ve neredeyse her gün vuruluyor. Bu nedenle, sınıflar metro istasyonlarına inşa edilmiş. Diğer okullar da tamamen yer altında. Burada, küçük çocuklar yerin 3 kat altında okumayı öğreniyor" ifadelerini kullandı.

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        Ziyareti sırasında bir grup genç sporcuyla tanıştığını belirten ünlü oyuncu, bu sporcuların yer altındaki antrenman salonunda hava saldırısı sirenleri çalarken eğitimlerini sürdürdüğünü kaydetti. Ayrıca bir sanat stüdyosunda, öğrenme güçlüğü çeken çocukların ortaya koyduğu etkileyici sanat eserlerini gördüğünü paylaştı.

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        Jolie, Karpat Dağları'nda, yıllarca esaret altında kalan erkeklerin sevdikleriyle yeniden bir araya gelmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen proje hakkında da bilgi aldığını belirterek, "Kocalarının serbest bırakılması için mücadele ederken çocuklarını tek başlarına büyüten kadınlarla bir araya geldik. Bazıları dört yıldır bekliyor" ifadelerini kullandı.

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        Bir araya geldiği yerel kuruluşlardan da bahseden Jolie, "Sınırlı kaynaklara sahip bu yerel kuruluşlar, imkansız koşullarda faaliyetlerini sürdürmenin bir yolunu bulmuş" görüşünü paylaştı.

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        #Angelina Jolie
        #Ukrayna
        #çocuk
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