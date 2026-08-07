Ata Demirer'e annesi Ayten Kaçar'dan şans ziyareti

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Ata Demirer; 'Yine Saçlarda Aklar', 'Satmışım Anasını', 'Gündüzüm Seninle', 'Şiki Şiki Baba', 'Caruso – Dedikodu', 'Beyaz Zambaklar' ve 'Elveda Meyhaneci' gibi sevilen parçaları seslendirirken aralarda anlattığı esprili hikayelerle de seyircisini güldürdü.