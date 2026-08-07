Ata Demirer'e annesi Ayten Kaçar'dan şans ziyareti
Ayten Kaçar, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ikinci kez seyirciyle buluşan oğlu Ata Demirer'i gösteri öncesi kuliste ziyaret ederek, ona şans diledi
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 08:40 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ikinci kez sevenleriyle buluşan Ata Demirer'i izlemeye gelenler arasında annesi Ayten Kaçar da vardı.
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Kaçar, gösteri başlamadan önce oğlunu kuliste ziyaret ederek ona şans diledi.
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Daha sonra sahneye çıkan Demirer; Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan repertuvarıyla sevenleriyle buluştu.
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Yaklaşık üç saat sahnede kalan Ata Demirer; 'Yine Saçlarda Aklar', 'Satmışım Anasını', 'Gündüzüm Seninle', 'Şiki Şiki Baba', 'Caruso – Dedikodu', 'Beyaz Zambaklar' ve 'Elveda Meyhaneci' gibi sevilen parçaları seslendirirken aralarda anlattığı esprili hikayelerle de seyircisini güldürdü.
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