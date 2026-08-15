Başak Dizer'den Kurt Efe ile tatil pozları
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çıktığı tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:59 Güncelleme:
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Moda tasarımcısı Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baş başa tatile çıktı.
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Oğluyla oyunlar oynayan Başak Dizer, Kurt Efe ile yakından ilgilenerek plajda keyifli bir gün geçirdi.
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Tatil boyunca sık sık objektif karşısına geçen Dizer, poz vermeyi de ihmal etmedi.
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Ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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Başak Dizer'in paylaşımlarına Burcu Biricik, Sedef Avcı, Aslışah Alkoçlar ve Zeynep Beşerler gibi ünlü isimlerden yorum yağdı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmiş, 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.