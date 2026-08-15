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        Haberler Magazin Başak Dizer'den Kurt Efe ile tatil pozları

        Başak Dizer'den Kurt Efe ile tatil pozları

        Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çıktığı tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Moda tasarımcısı Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baş başa tatile çıktı.

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        Oğluyla oyunlar oynayan Başak Dizer, Kurt Efe ile yakından ilgilenerek plajda keyifli bir gün geçirdi.

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        Tatil boyunca sık sık objektif karşısına geçen Dizer, poz vermeyi de ihmal etmedi.

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        Ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Başak Dizer'in paylaşımlarına Burcu Biricik, Sedef Avcı, Aslışah Alkoçlar ve Zeynep Beşerler gibi ünlü isimlerden yorum yağdı.

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        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmiş, 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

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        Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatmıştı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, sevenlerini bir hayli meraklandırmıştı.

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        #başak dizer
        #Kurt Efe
        #kıvanç tatlıtuğ
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