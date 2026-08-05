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        Haberler Objektife Takılanlar Bergüzar Korel: Uçaktan çok korkuyorum

        Bergüzar Korel: Uçaktan çok korkuyorum

        Melike Şahin'in Harbiye konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bergüzar Korel, uçak korkusunu anlatarak, "Ben uçaktan çok korkuyorum. Uçağa bindiğim an dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konser öncesi konuşan Bergüzar Korel, "Çok heyecanlıyız. Güzel bir konser olacak" dedi.

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        Son dönemde sahne performanslarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, sosyal medyada aldığı olumlu yorumların kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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        <strong>"HER SEFERİNDE ACAYİP MUTLU OLUYORUM"</strong>

        "HER SEFERİNDE ACAYİP MUTLU OLUYORUM"

        Geçtiğimiz günlerde verdiği konserlerin beklediğinden de güzel geçtiğini belirten Korel, "Çok şükür seyircimiz, dinleyicimiz beğendi. Böyle küçük küçük devam edeceğiz herhalde. Her seferinde acayip mutlu oluyorum. Çok da güzel gidiyor, daha da güzel olacak" açıklamasını yaptı.

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        Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uçakta bazı paylaşımlar yapan Korel, "Süsü püsü gitgide azalan bir gönderi. 24 saate sığdırılmış bolca anksiyete, heyecan, uçak korkusu içerir" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

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        <strong>"DÜNYAYLA BÜTÜN BAĞLANTIMI KOPARIYORUM"</strong>

        "DÜNYAYLA BÜTÜN BAĞLANTIMI KOPARIYORUM"

        Uçak korkusu olduğunu belirten Korel, şu ifadeleri kullandı: Ben uçaktan korkuyorum, çok korkuyorum. O yüzden uçağa bindiğim an dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum. Göz bandı, kulaklık falan takıyorum.

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        <strong>"ARTIK ŞAŞIRMASINLAR"</strong>

        "ARTIK ŞAŞIRMASINLAR"

        Paylaşımın altına yapılan yorumlar hakkında da konuşan Korel, "Herkes bir şekilde gönderiler paylaşıyor. Ben çok fazla öyle paylaşım yapmıyorum. Biraz fazla şaka yapıyorum. Hâlâ insanları şaşırtıyor ama artık şaşırmasınlar" şeklinde konuştu.

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        #Bergüzar Korel
        #Melike Şahin
        #Halit Ergenç
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