Bergüzar Korel: Uçaktan çok korkuyorum

"HER SEFERİNDE ACAYİP MUTLU OLUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserlerin beklediğinden de güzel geçtiğini belirten Korel, "Çok şükür seyircimiz, dinleyicimiz beğendi. Böyle küçük küçük devam edeceğiz herhalde. Her seferinde acayip mutlu oluyorum. Çok da güzel gidiyor, daha da güzel olacak" açıklamasını yaptı.