Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

"HERHANGİ BİR YAKALAMA KARARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ayrıca, Abdurrahman Aydın'ın gerek Alman gerekse Türk resmî evrakları üzerinde tahrif ve sahtecilik yaparak Biran Damla Yılmaz'dan para talep ettiği tarafımızca tespit edilmiştir. Müvekkilimiz hakkında Almanya'da herhangi bir adli işlem söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir yakalama kararı da mevzubahis değildir. Bu sebeple iddialar hukuki dayanaktan yoksun, gerçeklikten uzak ve hayal ürünü niteliğindedir.