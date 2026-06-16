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        Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi - Magazin haberleri

        Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

        Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın ortaya attığı, Almanya'da hakkında tutuklama kararı bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve adli süreç başlatıldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi aldığı sevgilisi Abdurrahman Aydın ile mayıs ayında yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

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        Basında yer alan iddialara göre; Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın 144 bin euroluk estetik operasyon borcu olduğunu ve bu nedenle Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını öne sürdü.

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        Bu ithamların ardından Biran Damla Yılmaz'ın avukatı, oyuncu hakkındaki haberleri yalanlayan bir basın açıklaması yayımladı.

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        Açıklamada, Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu şahsın, resmi belgelerde sahtecilik yaparak oyuncudan para talep ettiği belirtildi.

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        Yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi: Bugün çeşitli basın yayın organlarında, müvekkilimiz Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da ödenmeyen sağlık harcamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunduğuna dair yer alan haberlere üzülerek şahit olduk.

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        "SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

        Öncelikle belirtmek gerekir ki; sahte belgelerle asılsız bilgi yayarak iftirada bulunan Abdurrahman Aydın hakkında, İstanbul Aile Mahkemesi'nin 2026/4650 D. İş sayılı dosyası kapsamında 12.06.2026 tarihinde uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bunun yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2026/109643 soruşturma numarasıyla tehdit, ısrarlı takip ve diğer suçlar kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

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        "HERHANGİ BİR YAKALAMA KARARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

        Ayrıca, Abdurrahman Aydın'ın gerek Alman gerekse Türk resmî evrakları üzerinde tahrif ve sahtecilik yaparak Biran Damla Yılmaz'dan para talep ettiği tarafımızca tespit edilmiştir. Müvekkilimiz hakkında Almanya'da herhangi bir adli işlem söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir yakalama kararı da mevzubahis değildir. Bu sebeple iddialar hukuki dayanaktan yoksun, gerçeklikten uzak ve hayal ürünü niteliğindedir.

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        "YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

        Bu kapsamda, değerli basın mensuplarından; söz konusu şahıstan gelen belge ve iddiaları meslek ilkeleri gereği titizlikle sorgulamalarını rica ederiz. Asılsız iddia, bilgi ve belgelere dayalı yayınlar hakkında tüm yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

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        #Biran Damla Yılmaz
        #Abdurrahman Aydın
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