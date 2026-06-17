'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase hayatını kaybetti
'Halka' filminin 'Samara'sı ABD'li ünlü oyuncu Daveigh Chase, yetersiz beslenme şikayetiyle kaldırıldığı hastanede menenjit ve kan enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi
'Halka' (The Ring) filminde hayat verdiği Samara karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Daveigh Chase, 35 yaşında vefat etti.
TMZ'nin haberine göre Chase, bu ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde menenjit ve kan enfeksiyonu geçiren oyuncunun, yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Chase'in erkek arkadaşı, oyuncunun bir süre hastanede tedavi gördüğünü ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan Daveigh Chase, 2002 yapımı 'Lilo & Stitch' filminde 'Lilo' karakterini, Oscar ödüllü animasyon filmi 'Ruhların Kaçışı'nda (Spirited Away) ise 'Chihiro' karakterini seslendirerek geniş kitlelerce tanındı. Chase, özellikle 'Halka' filmindeki unutulmaz 'Samara' performansıyla MTV Film Ödülleri'nde 'En İyi Kötü Karakter' ödülüne layık görüldü. Oyuncu ayrıca HBO'nun sevilen dizisi 'Big Love'da beş sezon boyunca 'Rhonda Volmer' karakterini canlandırdı.
Fotoğraflar: Avalon