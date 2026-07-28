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        Haberler Magazin Defne Samyeli: Evliyken çocukluk aşkımla buluştum

        Defne Samyeli: Evliyken çocukluk aşkımla buluştum

        Eren Talu ile evli olduğu yıllarda ilk aşkını rüyasında görüp peşine düşen Defne Samyeli, "Google'dan arayıp buldum. Birlikte bir yemek yedik. Kıymetini anladığım bazı şeyleri kendisine söyleme imkanı buldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilen oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı bir programda çocukluk yıllarından ilk aşkına, annesiyle ilişkisinden güzellik yarışması serüvenine kadar hayatına dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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        <strong>"ANNEM BENİ SEVSİN DİYE ÇOK UĞRAŞTIM"</strong>

        "ANNEM BENİ SEVSİN DİYE ÇOK UĞRAŞTIM"

        Çocukluk yıllarında annesi Sendegül Samyeli ile kurduğu bağı dile getiren Samyeli, "Annem beni sevsin diye çok uğraştım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. Benimle gurur duysun istedim. Fena da değildim, Allah'a şükür bazı yeteneklerim vardı o yaşta da. Onlarla ailede dikkat çekmeyi başardım. Kendi bildiğimi okumayı seven bir çocuktum ama annemin bana mesafe koymasından o kadar ürkerdim ki onu kaybetmemek için hep onun suyuna giderdim" dedi.

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        <strong>"GÖSTERİŞLİ OLMAYA MERAKLIYDIM"</strong>

        "GÖSTERİŞLİ OLMAYA MERAKLIYDIM"

        Ergenlik döneminde dikkat çekici bir tarzı olduğunu ve bu durumun ailesinde kısıtlamalara yol açtığını aktaran Samyeli, şu ifadeleri kullandı: Ben gösterişli bir kızdım ve gösterişli olmaya da meraklıydım. Annem bunu çok net gördüğü için kılık kıyafetime çok karışırlardı. Bu durum ergenlik yıllarımda başladı. O gösterişlilik annemi ürküttü. O nedenle beni mümkün olduğu kadar derslerle sınırlamaya çalıştılar. Dershaneye bile arkadaşımın götürmesini istemezlerdi, makyaj yapmama izin vermezlerdi.

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        İnsan ilişkilerine bakış açısını da paylaşan ünlü isim, "Benim için insanlarla onlardan ne aldığım önemli olduğu için ona göre bir ilişki kuruyorum. Bütün ilişkiler kullanma bazlıdır, hepsinde bir alma verme dengesi var. O nedenle bence çocuk yaştan itibaren bugün de dahil olmak üzere görüştüğüm insanların yaşları birbirinden çok alakasızdır; çok küçük yaşta olanı da var, çok büyük olanı da" şeklinde konuştu.

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        <strong>"GOOGLE'DAN ARAYIP BULDUM"</strong>

        "GOOGLE'DAN ARAYIP BULDUM"

        Evli ve çocuk sahibi olduğu yıllarda çocukluk aşkını rüyasında gördüğünü ve sonrasında onunla iletişime geçtiğini açıklayan Samyeli, "Seneler seneler sonra ben evliyim, çocuklarım var; ilk erkek arkadaşım rüyama girdi. Uyandığımda ona ulaşmak zorundayım hissi oluştu. Eşimle ve arkadaşlarımla bu durumu paylaştım. Eski eşim olağanüstü kıskanç bir adamdı, böyle bir şey düşünülemezdi bile. Herkes çok güldü ama ben bir bağlantı kuracağımı söyledim. Google'dan arayıp buldum ve mesaj bıraktım. Beni geri aradı, inanamadı. Birlikte bir yemek yedik. Kıymetini anladığım bazı şeyler vardı, onları kendisine söyleme imkanı buldum" ifadelerini kullandı.

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        <strong>"GÜZEL OLMAK SEVDİĞİM BİR ŞEY"</strong>

        "GÜZEL OLMAK SEVDİĞİM BİR ŞEY"

        Güzellik yarışmasına katılma sürecini de anlatan Samyeli, "Güzellik yarışması benim bir seçimim değildi ama güzel olmak sevdiğim bir şey. Bence insanın aynada kendisiyle olan ilişkisi, hayatının bütün alanlarında yol almasına neden olan bir içsel devinim ve öz saygı getiriyor. Yarışmada 'Benim burada ne işim var?' duygusu çok geldi. Orada başka kalitelerime o kadar güveniyordum ki, bunların üstüne eli yüzü düzgün birinin Türkiye'yi temsil etmesi aranıyor zannediyordum" diye konuştu.

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        <strong>"ÇOK MUTSUZ OLDUM"</strong>

        "ÇOK MUTSUZ OLDUM"

        Enis Arıkan'ın programına konuk olan Defne Samyeli, Miss Turkey yarışmasındaki üçüncülüğü hakkında da konuştu. Samyeli şu ifadeleri kullandı: Çok bozuldum. Bir yarışı ipi göğüsleyerek bitiremedim duygusunu yaşadım ve çok mutsuz oldum. Kendimi en güzel hissettiğim dönemimde de değildim. Dişlerimde tel vardı, saçlarım permalıydı. Mesele birincilik değildi. Yarışı istediğim şekilde tamamlayamamış olmak beni üzmüştü.

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        1995–2011 yılları arasında iş insanı Eren Talu ile evli kalan Defne Samyeli'nin bu evlilikten Deren ve Derin Talu adında iki kız çocuğu bulunuyor.

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