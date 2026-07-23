Demet Akalın'ın fit görünümü dikkat çekti
Ailesiyle birlikte Bodrum'da mavi turda olan Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt'la tatil anlarını paylaştı. Şarkıcı, fit görünümüyle beğeni topladı
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:42 Güncelleme:
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Demet Akalın ve Okan Kurt, 4 Şubat 2014 tarihinde kucaklarına aldıkları kızları Hira ile birlikte çıktıkları tatillerine devam ediyor.
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Bir süredir ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Akalın, güneşin, denizin ve tatilin tadını çıkardıkları tekne tatillerinden yeni anları takipçileriyle buluşturdu.
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Akalın'ın paylaşımlarında Okan Kurt'un kızı Hira ile yakından ilgilendiği, baba-kızın güneşlendiği anlar yer aldı.