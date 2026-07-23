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        Haberler Magazin Demet Akalın'ın fit görünümü dikkat çekti

        Demet Akalın'ın fit görünümü dikkat çekti

        Ailesiyle birlikte Bodrum'da mavi turda olan Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt'la tatil anlarını paylaştı. Şarkıcı, fit görünümüyle beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Demet Akalın ve Okan Kurt, 4 Şubat 2014 tarihinde kucaklarına aldıkları kızları Hira ile birlikte çıktıkları tatillerine devam ediyor.

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        Bir süredir ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Akalın, güneşin, denizin ve tatilin tadını çıkardıkları tekne tatillerinden yeni anları takipçileriyle buluşturdu.

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        Akalın'ın paylaşımlarında Okan Kurt'un kızı Hira ile yakından ilgilendiği, baba-kızın güneşlendiği anlar yer aldı.

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        Tatilinde arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmeyen Akalın'ın paylaştığı fotoğraflardaki fit görünümü ise takipçilerinin beğenisini topladı.

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        #Demet Akalın
        #Okan Kurt
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