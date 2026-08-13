Ece Vahapoğlu denizde oğluyla şakalaştı
Rektum kanserini yenen ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, Cihan Alpay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Efe ile Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklamış, 2026'nın ocak ayında ise operasyon geçirmişti.
Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu, haziran ayında müjdeli haberi vererek kanseri yendiğini duyurmuştu.
Daha önce tedavi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Vahapoğlu, "Oğlumla futbol veya basketbol oynarken zorlanıyordum. Onunla oynayamadığımda çok fazla anlayamıyordu. Kollarım bu dönemde çok ağrıdı. Onlar çok acı verdi" demişti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ece Vahapoğlu, oğlu Efe ile tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
Zor zamanları geride bırakan Vahapoğlu, Cennet Koyu'ndaki bir plajda denize girerken görüntülendi.
Ece Vahapoğlu, gününü oğlu ile oyun oynayarak geçirdi.