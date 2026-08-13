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        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu denizde oğluyla şakalaştı

        Ece Vahapoğlu denizde oğluyla şakalaştı

        Rektum kanserini yenen ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, Cihan Alpay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Efe ile Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklamış, 2026'nın ocak ayında ise operasyon geçirmişti.

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        Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu, haziran ayında müjdeli haberi vererek kanseri yendiğini duyurmuştu.

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        Daha önce tedavi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Vahapoğlu, "Oğlumla futbol veya basketbol oynarken zorlanıyordum. Onunla oynayamadığımda çok fazla anlayamıyordu. Kollarım bu dönemde çok ağrıdı. Onlar çok acı verdi" demişti.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ece Vahapoğlu, oğlu Efe ile tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. 

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        Zor zamanları geride bırakan Vahapoğlu, Cennet Koyu'ndaki bir plajda denize girerken görüntülendi.

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        Ece Vahapoğlu, gününü oğlu ile oyun oynayarak geçirdi. 

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        Denizde şakalaşan anne-oğlun keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. 

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        Öte yandan Ece Vahapoğlu, 2018'de nikah masasına oturduğu Cihan Alpay'dan 2024 yılında boşanmıştı.

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        #Ece Vahapoğlu
        #Efe Alpay
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