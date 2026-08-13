Ece Vahapoğlu denizde oğluyla şakalaştı

Daha önce tedavi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Vahapoğlu, "Oğlumla futbol veya basketbol oynarken zorlanıyordum. Onunla oynayamadığımda çok fazla anlayamıyordu. Kollarım bu dönemde çok ağrıdı. Onlar çok acı verdi" demişti.