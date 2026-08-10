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        Haberler Dünyadan Eva Longoria İspanya'da yazın tadını çıkarıyor

        Eva Longoria İspanya'da yazın tadını çıkarıyor

        Hayatını İspanya, ABD ve Meksika arasında gidip gelerek yaşayan Eva Longoria, Marbella sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektife yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Eva Longoria, İspanya'nın Marbella şehrinde yazın tadını çıkarıyor. 51 yaşındaki Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu, mavi bikinisiyle plajda görüntülendi.

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        Longoria, 2016'dan bu yana evli olduğu Meksikalı medya yöneticisi ve TV yapımcısı Jose Baston ile zamanını İspanya, ABD ve Meksika arasında geçiriyor.

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        Özellikle yaz dönemini İspanya'da geçiren Longoria, sık sık bikinili haliyle paparazzilerin objektifine yansıyor.

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        Jose Baston ile 2013'ten bu yana birlikte olan Longoria'nın Santiago adında 2018 doğumlu bir oğlu var.

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        Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 30 yaşında Natalia adında bir kızı ve 22 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var. Longoria, eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarıyla da iyi bir ilişkiye sahip, onlarla sık sık görüşüyor.

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        Longoria, Baston'dan önce, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher ile 2007 - 2011 arasında da basketbolcu Tony Parker ile evliydi.

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        #tatil
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