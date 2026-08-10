Eva Longoria İspanya'da yazın tadını çıkarıyor

Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 30 yaşında Natalia adında bir kızı ve 22 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var. Longoria, eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarıyla da iyi bir ilişkiye sahip, onlarla sık sık görüşüyor.