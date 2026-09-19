Fatih Erkoç: Eşimin kalbini çok kırdım

Eşi Mehlika Erkoç ile 39 yıllık evliliğinden de söz eden sanatçı, bu dönemin ilişkisine de olumlu yansıdığını söyledi: Kalp krizinden önce ben trafikte canavar gibiydim. Çok sinirliydim. Öte yandan mesela çalışıyorum, odamda beste yapıyorum, söz yazıyorum, aranjman yapıyorum. Eşim bana çay ya da kahve getiriyor, kurabiye filan. Ona ‘Niye beni rahatsız ediyorsun, konsantrasyonumu niye bozuyorsun?’ diye parlıyordum. Başka kadın olsaydı çoktan boşamıştı. Ama akıllı kadın, benim kötü kalpli olmadığımı biliyor. Sabretti ve dayandı.