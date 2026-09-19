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        Haberler Magazin Fatih Erkoç: Eşimin kalbini çok kırdım

        Fatih Erkoç: Eşimin kalbini çok kırdım

        Usta müzisyen Fatih Erkoç, kalp krizinin ardından hayatındaki değişimi anlattı. Eşi Mehlika Erkoç ile 39 yıllık evliliğinden söz eden 73 yaşındaki sanatçı, "Kalp krizi öncesi canavar gibiydim, eşimin kalbini kırabiliyordum. Şimdi şeker gibiyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Fatih Erkoç, teknede geçen hayatını, yıllar önce atlattığı lenf kanseri ve kalp krizi süreçlerini anlattı. Erkoç özellikle 2022’de geçirdiği kalp krizinin ardından hayatına dair önemli bir farkındalık yaşadığını söyledi.

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        Eşi Mehlika Erkoç ile 39 yıllık evliliğinden de söz eden sanatçı, bu dönemin ilişkisine de olumlu yansıdığını söyledi: Kalp krizinden önce ben trafikte canavar gibiydim. Çok sinirliydim. Öte yandan mesela çalışıyorum, odamda beste yapıyorum, söz yazıyorum, aranjman yapıyorum. Eşim bana çay ya da kahve getiriyor, kurabiye filan. Ona ‘Niye beni rahatsız ediyorsun, konsantrasyonumu niye bozuyorsun?’ diye parlıyordum. Başka kadın olsaydı çoktan boşamıştı. Ama akıllı kadın, benim kötü kalpli olmadığımı biliyor. Sabretti ve dayandı.

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        YouTube’da yayınlanan ‘Seyirde’ programının ilk konuğu oldu. 73 yaşındaki sanatçı, eşi Mehlika Erkoç’un motosiklet ve tekne tutkusuna da yıllar boyunca destek olduğunu söyledi. Erkoç, “Şimdi mis gibi yaşıyoruz. Çok şükür. Her geçen yıl, her geçen an 39'uncu yılı bitirmemize rağmen birbirimizi daha çok sevdiğimizi hissediyoruz. Nazar değmesin. Kalp krizi sonrası şeker gibi oldum" dedi.

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        Ünlü sanatçı, eşine yönelik sözleri nedeniyle de "Ondan önce karımın kalbini kırabiliyordum. Bütün şarkılarımı neredeyse ona yazdığım halde gene de kırıcı olabiliyordum. Şimdi sizin vesilenizle buradan da özür diliyorum" diye konuştu.

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        Fatih Erkoç, sevilen şarkılarından 'Oynatmaya Az Kaldı'nın hikayesini de anlattı. Şarkıyı İstanbul trafiğinden ilham alarak yazdığını söyleyen sanatçı, "1991 yılının kışıydı. 1992’de çıktı ama sözünü yazdığım zaman albümden bir yıl önceydi. İstanbul trafiğine yazdım onu" ifadelerini kullandı.

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        #Fatih Erkoç
        #meliha erkoç
        #kalp krizi
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