Gizem Tuncer: Babama inanılmaz düşkünüm
26 kilo verdiğini açıklayan Gizem Tuncer, babası Mahmut Tuncer'e olan düşkünlüğünü dile getirerek, "Onun gibi bir babaya sahip olmak gurur verici, başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim" dedi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları ve kilo verme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Tuncer, anneannesinin vefatının ardından ağır bir depresyon ve yeme bozukluğu dönemi geçirdiğini belirtti.
"TOPLAMDA 26 KİLO VERDİM"
Süreci aktaran Tuncer, "O sırada yeme bozukluğu yaşadım; sürekli çok fazla yiyordum. Doymak bilmeden şeyler yediğim oluyordu. Dolayısıyla şimdiki halimden memnunum. Şu an diyet yapmıyorum, sadece formumu korumaya çalışıyorum ve spor yapıyorum. Şimdi gayet iyiyim. Toplamda 26 kilo verdim. Gardırobumda hem 42 hem de 36 beden pantolonlar var, yani biraz garip bir dolaba sahibim. Geçen sene korkunç bir şişmandım, bikinilerimi hiç giymedim" dedi.
"KEŞKE İĞNEYLE KOLAYCA ZAYIFLASAYDIM"
Kilo verme sürecinde zayıflama iğnesi kullanmadığını belirten ve bu yöntemi doktor kontrolünde sadece bir ay denediğini söyleyen Tuncer, "Pankreas enzimlerimi bozdu ve bana hiç iyi gelmedi; şiddetli karın ağrıları yaşadım. Bende işe yaramayınca iş başa düştü. Keşke iğneyle kolayca zayıflasaydım ama olmadı. Diyet yaptım ve beni tok tutsun diye çok fazla yumurta tükettim. Bazen günde dört, bazen beş yumurta yiyordum; kısacası yumurtayla zayıfladım diyebilirim, iğneden çok daha faydalı oldu. Bana göre iğne biraz tembel işi, zaten iğneyle zayıflayanlar hemen anlaşılıyor" diye konuştu.
Egzersiz rutini hakkında da bilgi veren şarkıcı, "Sporu da hayatımın merkezine aldım. Sabahları 45 dakika kardiyo yapıyorum, akşamları önce hocayla çalışıp ardından tekrar kardiyoya giriyorum. Son olarak da esneme hareketleriyle antrenmanı bitiriyorum, her gün bu tempoda devam etmiyorum tabii" ifadelerini kullandı.
"BABAMA İNANILMAZ DÜŞKÜNÜM"
Kolundaki dövmenin hikayesini de paylaşan şarkıcı, "Kolumdaki dövme babamın imzası. Vücudumun başka bir yerinde de Arapça 'Mahmut' yazıyor. Babama inanılmaz düşkünüm" açıklamasını yaptı.
"ONUN GİBİ BİR BABAYA SAHİP OLMAK GURUR VERİCİ"
Babasının açıklamalarının sık sık sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili ise, "Kendisi de bu durumu çok seviyor. Babamın kendi yaşıtı bir arkadaşı yok, onun en yakın arkadaşları aslında benim arkadaşlarım. Onu her gördüğümüzde öpmek ve sevmek istiyoruz. Onun gibi bir babaya sahip olmak gurur verici. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim" şeklinde konuştu.