Gizem Tuncer: Babama inanılmaz düşkünüm

"KEŞKE İĞNEYLE KOLAYCA ZAYIFLASAYDIM"

Kilo verme sürecinde zayıflama iğnesi kullanmadığını belirten ve bu yöntemi doktor kontrolünde sadece bir ay denediğini söyleyen Tuncer, "Pankreas enzimlerimi bozdu ve bana hiç iyi gelmedi; şiddetli karın ağrıları yaşadım. Bende işe yaramayınca iş başa düştü. Keşke iğneyle kolayca zayıflasaydım ama olmadı. Diyet yaptım ve beni tok tutsun diye çok fazla yumurta tükettim. Bazen günde dört, bazen beş yumurta yiyordum; kısacası yumurtayla zayıfladım diyebilirim, iğneden çok daha faydalı oldu. Bana göre iğne biraz tembel işi, zaten iğneyle zayıflayanlar hemen anlaşılıyor" diye konuştu.