Gülben Ergen abonelik sistemi açtı
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabı üzerinden abonelik sistemi başlattı. Ergen'in abonelik duyurusu sosyal medyada gündem oldu
Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemi açtı. Uygulamanın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ergen, yayınladığı videoda abonelik sistemini neden hayata geçirdiğini açıkladı.
Bornozuyla kamera karşısına geçen Ergen, ücretli abonelik alanında takipçileriyle daha doğal bir iletişim kurduğunu belirterek, "Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun... Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum" dedi.
Abonelik sisteminin daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap ettiğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını ifade etti. Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi.
Başka bir paylaşımında siyah bikinisi ve şapkasıyla konuşan Ergen, o günü aboneleriyle soru - cevap günü ilan ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, bundan sonra Instagram hikayelerinin büyük bölümünü de yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.
Gülben Ergen'in paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
Ergen, 24 saat geçmeden 1.188 aboneye ulaştı ve yaklaşık 100 bin TL’lik gelir elde etti.