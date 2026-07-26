Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülben Ergen abonelik sistemi açtı

        Gülben Ergen abonelik sistemi açtı

        Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabı üzerinden abonelik sistemi başlattı. Ergen'in abonelik duyurusu sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gülben Ergen, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemi açtı. Uygulamanın ardından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ergen, yayınladığı videoda abonelik sistemini neden hayata geçirdiğini açıkladı.

        2

        Bornozuyla kamera karşısına geçen Ergen, ücretli abonelik alanında takipçileriyle daha doğal bir iletişim kurduğunu belirterek, "Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun... Abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum" dedi.

        3

        Abonelik sisteminin daha küçük ve özel bir takipçi kitlesine hitap ettiğini söyleyen Ergen, burada magazin gündemine konu olacak paylaşımlar yapmadığını ifade etti. Takipçilerinin kendisine diledikleri soruları yöneltebildiğini belirten şarkıcı, bu alanda daha samimi ve filtresiz içerikler ürettiğini dile getirdi.

        4

        Başka bir paylaşımında siyah bikinisi ve şapkasıyla konuşan Ergen, o günü aboneleriyle soru - cevap günü ilan ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, bundan sonra Instagram hikayelerinin büyük bölümünü de yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.

        Gülben Ergen'in paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

        5

        Ergen, 24 saat geçmeden 1.188 aboneye ulaştı ve yaklaşık 100 bin TL’lik gelir elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağanak yağış sonrası çöken yola araç böyle düştü

        Ankara'nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu çöken yola düşen araç, güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları,...
        #Gülben Ergen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong