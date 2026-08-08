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        Haberler Magazin Halit Ergenç: Hayatımın en güzel 17 yılı

        Halit Ergenç: Hayatımın en güzel 17 yılı

        Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 17'nci evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Ergenç, eşiyle aşk dolu anlarını "Daha nice yıllarımız olsun" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        2009 yılında evlenen oyuncu çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

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        Çiftin ilk çocukları Ali 2010 yılında dünyaya gelirken; Ergenç ve Korel, 2020'de ikinci çocukları Han'ı, Kasım 2021'de ise kızları Leyla'yı kucağına aldı. Ünlü çift, evliliklerinin 17'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

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        "DAHA NİCE YILLARIMIZ OLSUN"

        Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile çekilen bir fotoğrafını paylaştığı gönderisine, "Hayatımın en güzel 17 yılı seninle başladı sevdiceğim. Daha nice yıllarımız olsun" notunu ekledi.

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        "KEŞKEK YERKEN TANIŞTIK"

        Öte yandan çiftin aşklarının nasıl başladığını Ergenç, katıldığı bir programda anlatmıştı. Ergenç, "Bir kafede kulak misafiri olduğum bir konuşma sayesinde tanıştık. Orada öyle bir tanıştık, sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Halit Ergenç
        #Bergüzar Korel
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