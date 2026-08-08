"KEŞKEK YERKEN TANIŞTIK"

Öte yandan çiftin aşklarının nasıl başladığını Ergenç, katıldığı bir programda anlatmıştı. Ergenç, "Bir kafede kulak misafiri olduğum bir konuşma sayesinde tanıştık. Orada öyle bir tanıştık, sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto