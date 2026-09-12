Hamide Akkuş ve Tugay Ercins nişanlandı
'Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş, sevgilisi Tugay Ercins ile yüzük taktı
Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:09 Güncelleme:
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SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Aylin' karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Hamide Akkuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Akkuş ve Ercins çifti, aileleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
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Yakın çevrelerinin bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadığı ikili, nişan heyecanını sevdikleriyle paylaştı.