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        Haberler Magazin Hande Soral gözyaşlarına boğuldu

        Hande Soral gözyaşlarına boğuldu

        Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali, yeni eğitim-öğretim yılında okula başladı. Soral, okul bahçesinde duygusal anlar yaşayarak, "Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okul hayatına adım attı.

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        2022 yılının haziran ayında dünyaya gelen Ali’nin okula başladığı günde, ünlü oyuncu Hande Soral duygusal anlar yaşadı.

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        Oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra okul bahçesinde gözyaşlarını tutamadığını belirten Soral, yaşadığı heyecanı ve duygusal yoğunluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        "BANA ORYANTASYON YAPILMADI"

        Oyuncu, sürecin kendisi için oldukça duygusal geçtiğini şu sözlerle dile getirdi: Sabah tuttu öğretmeninin elinden girdi sınıfa, ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı.

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        Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte ünlü isimler de çocuklarıyla ilgili okul paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle buluşturdu.

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        Oyuncu Sezgi Sena Akay da oğlu Ali Kerim'in okul heyecanını, "Tanıştırayım, 1-C sınıfından Ali Kerim" ifadeleriyle paylaştı.

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        Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'yı okula bıraktığı anları, "Tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlerimize sorunsuz, keyifli ve hayırlı eğitim-öğretim yılları dileriz" notuyla yayımladı.

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        Ece Seçkin, oğlu Eymen ile okul önünden fotoğraf paylaşarak, "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim Eymen'den daha mutlu olmam peki?" dedi.

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        #Hande Soral
        #İsmail Demirci
        #ali
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