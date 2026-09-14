Hande Soral gözyaşlarına boğuldu

"BANA ORYANTASYON YAPILMADI"

Oyuncu, sürecin kendisi için oldukça duygusal geçtiğini şu sözlerle dile getirdi: Sabah tuttu öğretmeninin elinden girdi sınıfa, ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı.