Hazal Filiz Küçükköse: Diğer yarım
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile geçirdiği keyifli anları, "Benim canım, diğer yarım" notuyla paylaştı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:21 Güncelleme:
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Hazal Filiz Küçükköse'nin, kendisine tıpatıp benzeyen Deniz Küçükköse Çiftçi adında bir ikiz kardeşi bulunuyor.
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Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'den yeni fotoğraflar geldi.
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Küçükköse, kız kardeşiyle birlikte önce yemeğe çıktı, ardından İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı.
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Kardeşiyle birlikte bol bol objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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"BENİM CANIM, DİĞER YARIM"
Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere ise "Benim canım, diğer yarım" notunu düştü.
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