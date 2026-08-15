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        Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse: Diğer yarım

        Hazal Filiz Küçükköse: Diğer yarım

        Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile geçirdiği keyifli anları, "Benim canım, diğer yarım" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 23:21 Güncelleme:
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        Hazal Filiz Küçükköse'nin, kendisine tıpatıp benzeyen Deniz Küçükköse Çiftçi adında bir ikiz kardeşi bulunuyor.

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        Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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        Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'den yeni fotoğraflar geldi.

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        Küçükköse, kız kardeşiyle birlikte önce yemeğe çıktı, ardından İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı.

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        Kardeşiyle birlikte bol bol objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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        "BENİM CANIM, DİĞER YARIM"

        Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere ise "Benim canım, diğer yarım" notunu düştü.

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        #Hazal Filiz Küçükköse
        #Deniz Küçükköse Çiftçi
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