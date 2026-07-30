İrem Helvacıoğlu: Doğru zamanda doğru kararı verdim

"KENDİMİ İLİŞKİLERE KAPATMADIM"

"Kendini mutlu bir ilişki içinde görüyor musun?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Yakın zamanda değil ama tabii ki bunun biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü tek başıma olmuş olsaydım evet, ama şu an bir çocuğum var. Sorumluluğumda olan bir bebek de var. Onunla da iletişime sokacağım bir insanı çok iyi süzgeçten geçiriyor olmam lazım. O yüzden bunun çok uzun vadede vakti var. Yine de ilişkilere kapatmadım kendimi" değerlendirmesinde bulundu.