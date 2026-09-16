Kadir İnanır'ın vasiyeti belli oluyor
Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından geride bıraktığı mirasının akıbeti yarın duyurulacak vasiyetiyle belli olacak
Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:42 Güncelleme:
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.
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İnanır’ın ölümünün ardından vasiyetiyle ilgili ayrıntılar da gündeme geldi. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.
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Üç vasiyetin 17 Eylül sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacağı öne sürüldü.