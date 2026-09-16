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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın vasiyeti belli oluyor

        Kadir İnanır'ın vasiyeti belli oluyor

        Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından geride bıraktığı mirasının akıbeti yarın duyurulacak vasiyetiyle belli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.

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        İnanır’ın ölümünün ardından vasiyetiyle ilgili ayrıntılar da gündeme geldi. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.

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        Üç vasiyetin 17 Eylül sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacağı öne sürüldü.

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        Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır’ın mal varlığını kimlere bıraktığı da belli olacak.

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        #kadir inanır
        #vasiyet
        #oyuncu
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