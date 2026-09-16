İnanır’ın ölümünün ardından vasiyetiyle ilgili ayrıntılar da gündeme geldi. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.