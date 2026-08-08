Kenan ve Ozan Doğulu'nun Bodrum buluşması

Ozan Doğulu, 2007 yılında nikah masasına oturduğu ve üç kızının annesi olan Ece Yosmaoğlu ile 2018 yılında tek celsede boşanmıştı. Ünlü müzisyen, boşanmanın ardından Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.