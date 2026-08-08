Kenan ve Ozan Doğulu'nun Bodrum buluşması
Müzisyen kardeşler Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, Bodrum'da objektiflere yansıdı
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 07:33 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, Bodrum Gümbet'te yazın tadını çıkarıyor.
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Kardeşler, anneleri Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu'nun da yer aldığı buluşmada görüntülendi.
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Oyuncu İlker Kaleli de Doğulu kardeşler ile bir araya geldi.
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İlker Kaleli, ilerleyen dakikalarda uzun bir telefon görüşmesi yaptı.
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Öte yandan Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat ile Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan'ın buluşmada yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
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Ozan Doğulu, 2007 yılında nikah masasına oturduğu ve üç kızının annesi olan Ece Yosmaoğlu ile 2018 yılında tek celsede boşanmıştı. Ünlü müzisyen, boşanmanın ardından Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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