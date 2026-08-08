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        Haberler Objektife Takılanlar Kenan ve Ozan Doğulu'nun Bodrum buluşması

        Kenan ve Ozan Doğulu'nun Bodrum buluşması

        Müzisyen kardeşler Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, Bodrum Gümbet'te yazın tadını çıkarıyor.

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        Kardeşler, anneleri Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu'nun da yer aldığı buluşmada görüntülendi.

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        Oyuncu İlker Kaleli de Doğulu kardeşler ile bir araya geldi.

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        İlker Kaleli, ilerleyen dakikalarda uzun bir telefon görüşmesi yaptı.

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        Öte yandan Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat ile Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan'ın buluşmada yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

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        Ozan Doğulu, 2007 yılında nikah masasına oturduğu ve üç kızının annesi olan Ece Yosmaoğlu ile 2018 yılında tek celsede boşanmıştı. Ünlü müzisyen, boşanmanın ardından Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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        #Kenan Doğulu
        #Ozan Doğulu
        #Serpil Doğulu
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        #beren saat
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