Lais Moraes: Doğum günün kutlu olsun aşkım

"SENİ SEVİYORUZ"

Nasıl bir insan olduğunla, harika bir eş ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza muazzam bir baba oluşunla gurur duyuyorum. Birlikte yaşamaya, öğrenmeye, başarmaya, hayallerimizi gerçekleştirmeye ve güzel anılar biriktirmeye devam edelim. Seni çok seviyoruz.