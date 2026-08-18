Lais Moraes: Doğum günün kutlu olsun aşkım
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson Moraes, 33'üncü yaşına girdi. Eşi Lais Moraes, ünlü kalecinin doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı
Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, 33'üncü yaşına girdi. Moraes'in 2014 yılında evlendiği sosyal medya fenomeni eşi Lais Moraes, ünlü futbolcunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Lais Moraes'in paylaşımında, çiftin çocuklarıyla çıktığı tatilden kareler ve İstanbul Boğazı turunda çekilen fotoğraflar yer aldı.
Eşi için duygusal bir mesaj kaleme alan Lais Moraes, paylaşımına şu notu düştü: Bugün tanıdığım en azimli adamın hayatını kutlama günü. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Tanrı hayatını kutsamaya, seni korumaya ve yoluna ışık tutmaya devam etsin.
"SENİ SEVİYORUZ"
Nasıl bir insan olduğunla, harika bir eş ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza muazzam bir baba oluşunla gurur duyuyorum. Birlikte yaşamaya, öğrenmeye, başarmaya, hayallerimizi gerçekleştirmeye ve güzel anılar biriktirmeye devam edelim. Seni çok seviyoruz.
Ünlü kaleci ise eşinin bu paylaşımına, "Sen harikasın aşkım, seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan tecrübeli kalecinin maç kadrosunda yer alacağı da açıklanmıştı.