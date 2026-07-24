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        Haberler Objektife Takılanlar Melisa Döngel'in deniz keyfi

        Melisa Döngel'in deniz keyfi

        Melisa Döngel, Bodrum Cennet Koyu'nda kız kardeşi ve arkadaşlarıyla tatil yaparken objektiflere yansıdı. Oyuncu, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melisa Döngel, kız kardeşi ve arkadaş grubuyla birlikte Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi.

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        26 yaşındaki oyuncu, gün boyunca denize girip güneşlendi.

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        Denizin üzerine kurulu iskeleye çıkan Döngel, burada bulunan çocuklarla alkış tutarak eğlenceli anlar yaşadı.

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        Bir süre denizde serinleyen Döngel, daha sonra arkadaşlarıyla iskelede oturup sohbet etti.

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        Güneşlenmek için şezlonguna dönen oyuncunun tatil anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Melisa Döngel
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