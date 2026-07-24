Melisa Döngel'in deniz keyfi
Melisa Döngel, Bodrum Cennet Koyu'nda kız kardeşi ve arkadaşlarıyla tatil yaparken objektiflere yansıdı. Oyuncu, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:21 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melisa Döngel, kız kardeşi ve arkadaş grubuyla birlikte Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi.
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26 yaşındaki oyuncu, gün boyunca denize girip güneşlendi.
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Denizin üzerine kurulu iskeleye çıkan Döngel, burada bulunan çocuklarla alkış tutarak eğlenceli anlar yaşadı.